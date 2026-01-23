Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Во встрече также приняли участие члены азербайджанской делегации, находящиеся в Давосе на ежегодном заседании Всемирного экономического форума, передает Report.

В ходе встречи была представлена информация о проводимой в Азербайджане работе по развитию футбола, в том числе о мерах по повышению массовости этого вида спорта, развитии детского футбола и реализуемых в этом направлении инфраструктурных проектах. Также были рассмотрены вопросы сотрудничества между АФФА и ФИФА по различным направлениям.

В рамках беседы состоялся обмен мнениями по подготовке к финальной стадии чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, который в 2027 году пройдет при совместном проведении Азербайджана и Узбекистана, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.