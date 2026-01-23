Выступление президента Касым-Жомарта Токаева на V Национальном курултае обозначило новый этап институциональной перестройки. По словам главы государства, предложенные реформы: переход к однопалатному парламенту – Курултаю, создание Народного Совета и учреждение должности вице-президента должны придать мощный импульс развитию страны и усилить ее потенциал. О том, как эти решения вписываются в логику «Слышащего государства», почему именно сейчас созрели условия для масштабных преобразований и каким образом Астана выстраивает сбалансированную внешнюю политику, анализирует эксперт, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

В последние годы в Казахстане последовательно проводится политика по совершенствованию институтов власти и формированию устойчивого диалога между государством и обществом. Все недавние реформы так или иначе направлены именно на развитие этого диалога в меняющихся условиях.

Для президента Казахстана принципиально важно, чтобы институты власти эффективно выполняли свои функции. Он неоднократно подчеркивал, что власть должна служить народу, а не наоборот. Совершенствование административных механизмов, в том числе на уровне высших государственных органов, способствует повышению эффективности работы всей системы власти – не только исполнительной, но и законодательной.

Речь идет о том, чтобы диалог между властью и обществом выстраивался в более эффективной форме: без дублирующих инстанций, без лишних промежуточных звеньев, которые тормозят процесс. Именно такой подход, на мой взгляд, лежит в основе всех этих преобразований. В целом он согласовывается с тезисом о «Слышащем государстве», который президент Касым-Жомарт Токаев провозгласил еще в начале своей президентской карьеры. Сейчас этот тезис развивается и наполняется новым содержанием.

Сегодня, по сути, созрели условия для повышения динамики и интенсификации институциональных преобразований. То, что мы наблюдаем сейчас, вполне укладывается в логику развития казахстанского общества и соотносится с теми процессами, которые происходят вокруг Казахстана, по всему периметру его границ.

Важно учитывать и внешние факторы. Оперативность, мобильность и эффективность принятия решений на внутреннем уровне неизбежно отражается на позициях страны на международной арене. Государство более эффективно реагирует на внешние вызовы, риски и угрозы, на стремительно меняющиеся глобальные процессы. Поэтому речь идет не о каком-то замкнутом внутреннем реформировании, а о процессе, синхронизированном как с внутренней динамикой развития общества, так и с внешними условиями. В конечном счете, это вопрос повышения общей эффективности казахстанского государства и его устойчивости перед лицом рисков и вызовов, которые, к сожалению, в современном мире приобретают все более угрожающий характер.

Говоря о современных тенденциях, невозможно не учитывать тот факт, что искусственный интеллект сегодня является одним из ключевых трендов, определяющих развитие общественно-политических и экономических процессов во многих странах мира. К этим условиям необходимо адаптироваться.

Меняется сама система производственных и экономических отношений: на смену экстенсивному пути развития все больше приходят интенсивные методы, основанные на технологиях, инновациях и повышении эффективности. Эти изменения, безусловно, должны быть учтены при формировании и реализации государственных программ.

Казахстанская экономика в основном остается экспортоориентированной, и для руководства страны принципиально важно выйти за рамки этой модели, превратив Казахстан в государство, производящее продукцию с высокой добавленной стоимостью на базе собственного богатого минерально-сырьевого потенциала. Для этого необходимы инновации и современные технологии. Сегодня Казахстан активно внедряет их в практику, сотрудничая с государствами, которые являются нетто-экспортерами высоких технологий. Создаются совместные предприятия, развиваются различные формы кооперации, направленные на более глубокую интеграцию страны в систему международных экономических отношений в условиях ее трансформации.

Переход от традиционных источников энергии к зеленой энергетике, развитие стартапов в сфере высоких технологий и их практическое применение – все это становится важной составляющей интеграции Казахстана в новую систему международных экономических отношений и в определенной степени снижает риски, связанные с неопределенностью, ограничениями и рестрикциями, которые сегодня присутствуют в глобальной экономике.

Внешний контур сегодня действительно оказывает серьезное влияние на внутренние процессы в разных регионах и странах. Для минимизации этих рисков необходимо формирование эффективной системы региональной безопасности, и в этом процессе Казахстан играет активную роль не на правах участника, а на правах страны, которая сама задает тон в этом процессе.

Казахстан прекрасно ладит как со своими соседями, так и с ключевыми внерегиональными игроками, хорошо понимая сложность и специфику современной системы международных отношений. Важно и то, что президент Казахстана сам является опытным дипломатом и политиком, который хорошо разбирается в хитросплетениях мировой политики. Он выстроил доверительные и теплые отношения с лидерами многих государств, пользуется у них уважением и доверием, что, конечно, снижает риски для Казахстана быть вовлеченным в противостояние различных центров силы.

С другой стороны, Казахстан нивелирует интересы различных внешних игроков на своей территории таким образом, чтобы они могли реализовывать свои интересы в Казахстане, в регионе, без жесткого соперничества друг с другом. Именно в этом и заключается суть комплементарной, примирительной политики, которая уже доказала свою успешность на практике и сегодня адаптируется к новым международным реалиям.

Казахстан сегодня активно вовлекается не только в дела регионов по соседству, но и в ближневосточную повестку. Это не случайно. Рост международного авторитета Казахстана, его экономического потенциала и расширение взаимодействия с различными странами Ближнего Востока подразумевают и активную внешнюю политику в этом специфическом регионе.

В регионе происходят сложные процессы, однако для Казахстана важно, чтобы они не затрагивали его собственные интересы. Вместе с тем существуют и позитивные возможности. В частности, Авраамовы соглашения открывают пространство для диалога между Израилем, арабским и мусульманским миром.

Казахстан традиционно реализует политику диалога между различными культурами, различными странами, народами, различными религиями, поэтому он очень органично вписывается в систему Авраамовых соглашений в условиях трансформации региональной политики, когда традиционные региональные акторы стараются пересматривать свои внешнеполитические подходы.

Таким образом, Казахстан демонстрирует гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям, а участие в Авраамовых соглашениях позволяет ему встраиваться в перестройку системы ближневосточных отношений со своим позитивным багажом, опытом и навыками в урегулировании сложных, противоречивых вопросов, и участвовать в этом большом многосложном процессе.