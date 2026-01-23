В Баку состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменгол, находящейся в стране с официальным визитом, сообщает Minval Politika.

Выступая с заявлением для прессы, Гафарова отметила, что визит спикера нижней палаты парламента Испании носит исторический характер и является первым визитом на данном уровне. Она подчеркнула, что как ее официальный визит в Испанию в 2024 году, так и нынешняя поездка Франсины Арменгол в Азербайджан свидетельствуют о взаимной заинтересованности сторон в развитии межпарламентских связей.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-испанских отношений, отметив активный политический диалог между двумя странами. Особое внимание было уделено визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Баку в рамках COP29 и его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров также были затронуты вопросы расширения договорно-правовой базы, сотрудничества в сферах экономики, образования, науки и культуры, а также взаимодействия в рамках международных парламентских организаций. Выражена уверенность в наличии значительного потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества между парламентами Азербайджана и Испании.

В свою очередь председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменгол поблагодарила Гафарову за конструктивный диалог. Она отметила, что межпарламентское сотрудничество является хорошей возможностью для укрепления связей между странами.

Председатель Конгресса высоко оценила достигнутое соглашение между Азербайджаном и Арменией в области нормализации отношений в Вашингтоне 8 августа прошлого года. Она выразила надежду на то, что соглашение способствует скорейшему завершению процесса подписания мирного договора, который положит конец многолетнему конфликту в Карабахском регионе. Она подчеркнула, что ключевыми принципами мирного урегулирования должны оставаться международное право, суверенитет и территориальная целостность государств.

Затем председатель Конгресса подчеркнула наличие явной воли в сфере углубления двухсторонних связей между Азербайджаном и Испанией. Она поблагодарила азербайджанские университеты за преподавание испанского языка в Азербайджане.

«Мы хотели бы развить это и расширить диалог между двумя странами в области экономики, торговли», — сказала она, указав на стремление двух стран сотрудничать в области зеленой энергетики.