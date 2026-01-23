Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде, находящимся с визитом в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Стороны обсудили двусторонние и многосторонние отношения, региональные вопросы и недавнюю напряжённость в Иране. Заместитель министра Джалалзаде рассказал о текущей ситуации в своей стране, а Байрамов подчеркнул важность стабильности в Иране и выразил соболезнования семьям погибших.

Отмечалось, что контакты на уровне президентов, взаимные визиты и политический диалог способствуют укреплению дружественных связей и расширению сотрудничества. Особо выделена работа Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Стороны также обсудили транспортные и коммуникационные проекты, имеющие значение для развития региональных коридоров, а также обменялись мнениями по другим вопросам взаимного интереса.