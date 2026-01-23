Президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев 22 января встретились в Давосе для обсуждения американо-азербайджанских отношений и вопросов регионального мира, говорится в заявлении посольства США.

В сообщении отмечается, что стороны вновь подтвердили свою приверженность договорённостям, достигнутым на саммите 8 августа, подчеркнули важность укрепления двусторонних связей и расширения сотрудничества.

«Лидеры отметили прогресс, достигнутый в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, а также значение региональной взаимосвязанности, сотрудничества и торговли в рамках инициативы TRIPP», — подчёркивается в сообщении.