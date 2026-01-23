Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила о готовности альянса расширить политический диалог и практическое сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности и обороны, в том числе завершить работу над Индивидуальной программой партнерства (ITPP).

По ее словам, ITPP представляет собой многолетний формат взаимодействия, который открывает для Азербайджана доступ к широкому кругу партнерских инициатив. В их числе — модернизация системы оборонного образования, разминирование, укрепление безопасности, противодействие информационным угрозам, а также развитие потенциала киберобороны.