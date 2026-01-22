Давосский форум обозначил новый этап взаимоотношений Азербайджана и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии подписания Устава «Совета мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Как и было объявлено накануне, Азербайджан вошёл в число стран-участниц «Совета мира» , и 22 января глава Азербайджанской Республики подписал Устав.

После торжественной церемонии состоялась встреча президентов США и Азербайджана — Дональда Трампа и Ильхама Алиева. Как уже сообщал Minval Politika, в ходе переговоров было выражено удовлетворение развитием связей между нашими странами в различных сферах после возвращения Дональда Трампа к власти, а также подчёркнута историческая роль президента Дональда Трампа в достижении 8 августа прошлого года в Вашингтоне договорённостей, связанных с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев коснулся предпринимаемых шагов по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Были упомянуты и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, и доставка импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны.

Наконец, Ильхам Алиев отметил, что Зангезурский коридор, в том числе проект TRIPP, играют важную роль с точки зрения региональной связности. Были затронуты и значение «Совет мира», созданного под председательством президента США, а также важность этого института с точки зрения укрепления мира на Ближнем Востоке. И, конечно же, в ходе разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних связей, отметили роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях в углублении отношений.

Но что за кадром?

Очевидно, что, как уже отмечалось, приглашение Азербайджана в «Совет мира» — это красноречивое свидетельство того, насколько возрос авторитет Азербайджана на Ближнем Востоке. У нашей страны — налаженное сотрудничество и с Израилем, и с арабскими странами. При этом Азербайджан ввёл и ведёт достаточно сбалансированную и сдержанную политику, не ввязываясь в острые конфликты и коалиции. Но самое главное — это выход на новый уровень взаимоотношений Баку и Вашингтона, что особенно контрастно заметно по сравнению с временами «самой проармянской администрации» Байдена — Блинкена.

Об этом не говорилось в пресс-релизе по поводу встречи Трампа и Алиева отдельной строкой, но уже анонсирован визит в Азербайджан американской бизнес-делегации. У нашей страны уже есть опыт сотрудничества с американским большим бизнесом в энергетической сфере. На сей раз фокусировка уже другая — ненефтяной сектор. Однако опыт сотрудничества, накопленный в нефтяной сфере, никуда не исчез и теперь работает за пределами нефтегазового сектора как такового.

Тем более от внимания американских официальных лиц не ускользнёт другое. Азербайджан проводит действительно независимую внешнюю политику. Наша страна не участвует в российских интеграционных проектах. Применительно к бизнесу это означает куда большую свободу рук в вопросах налогов, пошлин, допуска товаров на рынок и т. д.

Наконец, есть и такая сторона вопроса, как сфера безопасности. Вопреки 907-й поправке и прочим «рогаткам», Азербайджан и США уже имеют опыт сотрудничества в этой сфере. Особенно это касается укрепления морских границ, контроля за соблюдением режима нераспространения ракетных технологий и расщепляющихся материалов, а проще говоря — попыток протаскивать через азербайджанские границы радиоактивные вещества и материалы, необходимые для производства ракет. Были и поставки оружия — лёгкого стрелкового, но всё же. Многие помнят, какой шум наделали американские вертолёты Bell на одном из военных парадов в Баку. И хотя подобные детали ни Азербайджан, ни США раскрывать не торопятся, очевидно, что и военное сотрудничество тоже стоит в повестке дня. Тем более что Азербайджан развивает свои связи с НАТО, армия нашей страны переходит на турецкие, то есть натовские стандарты, и это тоже играет свою роль.

И, наконец, Азербайджан — состоявшееся государство. С сильным и авторитетным лидером во главе. Наша страна чётко выполняет взятые на себя обязательства и не ведёт двойной игры с партнёрами. Тем более Азербайджан не меняет свою официальную позицию по 10 раз на дню и не пытается то обниматься с одним лагерем, то демонстрировать готовность переметнуться в другой. И это многократно повышает ценность Азербайджана как партнёра, пусть даже подобные реалии не были озвучены на встрече в Давосе.