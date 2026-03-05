Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передаст адрес премьер-министра Венгрии украинским военным, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита в размере 90 млрд евро.

По словам Зеленского, Украине необходимо внести предоплату за поставки боевой авиации — речь идет о шведских истребителях Gripen и французских Rafale.

«Надеемся, что одно лицо в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — сказал Зеленский, имея в виду венгерского премьера Виктор Орбан.

Ранее президент Европейский парламент Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро в 2026–2027 годах. Предполагается, что средства будут направлены на обеспечение финансовой устойчивости страны в условиях продолжающегося конфликта.

В то же время Венгрия выступила против одобрения финансирования. Будапешт заявил, что поддержит кредит только при условии возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».