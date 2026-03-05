Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Главы дипломатических ведомств назвали неприемлемыми атаки Ирана на территории обеих стран, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе беседы стороны выразили решительный протест ракетной атакой Ирана на Турцию накануне и сегодняшними ударами беспилотников по территории Азербайджана. Была подчеркнуто неприемлемость подобных действий», — говорится в заявлении ведомства.

Министры также подчеркнули, что подобные атаки противоречат нормам и принципам международного права, способствуют росту напряженности в регионе. Далее министры подчеркнули важность продолжения координации действий в соответствии со стратегическим союзничеством Азербайджана и Турции.

В ведомстве также добавили, что для обеспечения безопасности авиасообщения рейсы в Нахчыван временно будут направляться в аэропорт турецкого Игдыра.