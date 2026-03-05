Кировский районный суд Екатеринбурга признал бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского виновным в убийстве предпринимателя Юниса Пашаева и покушении на убийство Фехруза Ширинова.

Суд приговорил Шыхлинского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме. Кроме того, по решению суда с него взыскано 350 тыс. рублей в пользу одного потерпевшего и 250 тыс. рублей — в пользу другого.

Приговоры также вынесены другим фигурантам дела. Акиф Сафаров получил 21 год лишения свободы, Аяз Сафаров — 20 лет, Камал Сафаров — 14 лет, Мазахир Сафаров — 13 лет, Бакир Сафаров — 10 лет, Шуджаяддин Раджабов — 14 лет.