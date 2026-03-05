Государственный комитет по статистике Азербайджана опубликовал данные о роли и участии женщин в различных сферах жизни общества в преддверии Международного женского дня — 8 Марта. Представленные показатели свидетельствуют о растущей активности женщин в социально-экономической и общественно-политической жизни страны.

Согласно данным, на начало 2026 года, женщины составляют 50,2% населения Азербайджана. В 2025 году в стране родилось 95,9 тыс. детей, из которых 46,9% — девочки.

Высокая доля женщин наблюдается в сфере образования. В общеобразовательных школах более 80% учителей составляют женщины. В вузах их доля превышает 60%, а в учреждениях среднего специального образования составляет до 80%. В системе здравоохранения женщины также занимают значительную часть кадров — около двух третьих врачей.

Заметна и активность девушек среди учащихся. В школах более 45% учеников — девочки, в средних специальных учебных заведениях их доля превышает 60%, а в университетах составляет более 50%.

Женщины активно участвуют и в научной деятельности. В Азербайджане свыше 60% научных работников — женщины, при этом около 30% из них имеют ученые степени докторов наук и философии. В Национальной академии наук Азербайджана — 7 действительных членов и 9 членов-корреспондентов — женщины.

По предварительным данным за 2025 год, 48,1% занятого населения страны составляют женщины. Среди государственных служащих их доля составляет 30,3%, а среди индивидуальных предпринимателей — 23,7%.

Постепенно растет и участие женщин в политической жизни. Если в 2000 году доля женщин в Милли Меджлисе составляла 10,7%, то к 2025 году она увеличилась до 21%.

Еще одной заметной тенденцией является рост числа женщин-водителей. Если в 2008 году среди получивших водительские удостоверения женщины составляли лишь 4,6%, то в 2025 году этот показатель достиг 18,8%.