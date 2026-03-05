Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов подчеркнул, что атаки с использованием дронов, совершённые 5 марта Ираном на территорию Нахчыванской Автономной Республики, сопровождавшиеся ущербом гражданской инфраструктуре и людям, противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Он довёл до сведения казахстанской стороны, что от Ирана ожидается разъяснение по данному вопросу, предоставление объяснений, принесение извинений, а также принятие необходимых неотложных мер для недопущения повторения подобных инцидентов.

Министр Казахстана выразил глубокую обеспокоенность по поводу этих атак и заявил, что надеется на недопущение дальнейшей эскалации ситуации.