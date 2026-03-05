Глава Министерства иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили позвонила министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обсудили ситуацию, возникшую в результате дроновых атак Ирана на нашу страну.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об атаках с применением дронов, осуществленных со стороны ИРИ 5 марта по территории Нахчыванской Автономной Республики.

В результате был нанесен ущерб зданию терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, пострадали гражданские лица. Также один из дронов упал вблизи здания школы в селе Шекерабад.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и служит росту напряженности в регионе.

Было доведено до внимания, что азербайджанская сторона потребовала от иранской стороны в кратчайшие сроки внести ясность в вопрос, представить соответствующие объяснения и принять необходимые неотложные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выразила обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом и отметила важность поддержания стабильности и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.