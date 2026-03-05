Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в регионе.

В заседании приняли участие президент страны Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян и другие официальные лица.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе и обеспечения нормального функционирования транспортных коммуникаций», — говорится в информации.

Пашинян дал соответствующие указания.

Отмечается, что нынешнее заседание Совета безопасности Армении стало третьим за неделю.