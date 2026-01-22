Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Азербайджан является очень ценным партнером Альянса.

«Рада снова встретиться министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамовым. Азербайджан является очень ценным партнером НАТО. Мы обсудили дальнейшее укрепление нашего партнерства, преимущества мирного процесса между Арменией и Азербайджаном для стабильности в регионе, а также более широкие евроатлантические и глобальные вызовы в области безопасности»,- написала она в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.