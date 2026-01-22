Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя Генерального секретаря НАТО Радмилу Шекеринскую.

Как сообщает Министерство иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены текущая повестка и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках партнёрства, проделанная работа в рамках партнёрских механизмов, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, отметив, что диалог и взаимодействие, осуществляемые в рамках существующего партнёрства, вносят позитивный вклад в региональную безопасность. Были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в сферах разминирования, кибербезопасности и других направлениях.

Был высоко оценён опыт участия Азербайджана в операциях и миссиях НАТО по поддержанию мира, его всесторонняя поддержка процессов в Афганистане, проводимые реформы в сфере обороны и работа по обеспечению совместимости. С удовлетворением была отмечена состоявшаяся в ноябре прошлого года поездка в нашу страну миссии, состоящей из постоянных представителей государств — членов НАТО.

В ходе встречи также была предоставлена информация о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, дипломатических усилиях и мерах по укреплению доверия, предпринимаемых для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира в регионе, договорённостях, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита 8 августа, перспективах мирного процесса, а также о региональных транспортных и коммуникационных проектах.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.