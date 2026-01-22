В результате операции, проведённой сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, были задержаны подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков — 34-летний Алхан Агарагимов и 35-летний Эльвин Мехдиев.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что у них было обнаружено около 6 килограммов наркотических средств — гашиш и марихуана. Алхан Агарагимов и Эльвин Мехдиев заявили, что были вовлечены в наркокурьерскую деятельность гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, с которым они познакомились через социальные сети.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.