Министр финансов США Скотт Бессент иронично отреагировал на запрос Франции о проведении учений НАТО в Гренландии. Об этом сообщает издание The Guardian.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Бессента попросили прокомментировать информацию о том, что администрация президента Франции Эмманюэля Макрона обратилась с инициативой о проведении манёвров альянса на территории Гренландии.

В ответ глава американского Минфина усомнился в целесообразности такого шага, указав на внутренние проблемы Франции. «Если это всё, что может сделать президент Макрон, когда бюджет Франции находится в плачевном состоянии, я бы посоветовал ему сосредоточиться на других вещах для французского народа», — заявил Бессент.