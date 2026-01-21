Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал манипуляцией утверждения о том, что заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы дипломатии ЕС Каи Каллас являются вмешательством во внутренние дела страны.

Секретарь фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян попросил Мирзояна прокомментировать подобные заявления, звучащие со стороны парламентской и внепарламентской оппозиции.

«Такая трактовка — манипуляция, и по-другому её не назовёшь. К сожалению, эти манипуляции стали частью повседневной политической жизни. Могу предположить, что по меньшей мере пять-шесть месяцев, если не дольше, будет так», — отметил Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте.

По словам министра, заявления Каллас выражают поддержку демократическим процессам и выборам в Армении, что можно только приветствовать. Что касается позиции Турции, то она поддерживает роль премьер-министра Никола Пашиняна в мирном процессе на Южном Кавказе и урегулировании отношений с Азербайджаном.

«Получается, что это позиция Турции относительно мирного процесса, приветствие этого процесса. Если хотите — призыв и к Армении, и к Азербайджану продолжать процесс в том же ключе», — сказал Мирзоян.

Глава МИД подчеркнул, что даже при большом желании в этих заявлениях невозможно усмотреть попытку вмешательства во внутренние дела Армении.