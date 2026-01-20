Вашингтонская администрация больше не рассматривает курдскую коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС) как ключевой элемент в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» на территории арабской республики. США также не планируют поддерживать долгосрочное военное присутствие в стране. Об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак.

«США не заинтересованы в долгосрочном военном присутствии, для них приоритетом является разгром остатков ИГ, поддержка примирения и укрепление национального единства без одобрения сепаратизма или федерализма», — отметил он.

Баррак подчеркнул, что изменение ситуации в Сирии повлияло на «обоснования партнёрства между США и СДС». «Первоначальная роль СДС как основной силы в борьбе с ИГ утратила актуальность, поскольку Дамаск теперь готов и способен взять на себя обеспечение безопасности», — добавил спецпредставитель.

Он выразил уверенность, что при временном президенте Сирии Ахмеде аш-Шараа у курдов появилась уникальная возможность для полной интеграции в единое сирийское государство с гражданскими правами, защитой культуры и участием в политике. США будут содействовать реализации соответствующих договорённостей между СДС и Дамаском.