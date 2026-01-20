Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о предстоящей встрече между деловыми кругами Азербайджана и Армении. Выступление состоялось на панельной сессии «Определение экономической самобытности Евразии» в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

«Роль политических лидеров в мирном решении вопросов чрезвычайно важна. Это зависит от смелости и решимости руководителей, способности отодвинуть временные проблемы в сторону и сосредоточиться на стратегических целях. Именно это определяет успех стран. К счастью, лидеры Армении выбрали этот путь — будущее, мир наших стран и благополучие народа превыше всего. Я всегда старался быть полезным делу мира, потому что понимаю: если у тебя есть соседи, нужно жить с ними в мире», — приводит АПА слова Ваагна Хачатуряна.

Он отметил, что уже налажены совместные экономические и культурные проекты, а встречи представителей гражданского общества дали ощутимые результаты. В ближайшее время планируются встречи между деловыми кругами двух стран.

Президент Армении также обратил внимание на новые реалии: жители Еревана уже могут приобретать азербайджанское топливо для своих автомобилей. «Если бы несколько лет назад кто-то заговорил об этом, это вызвало бы враждебную реакцию. Но сегодня это новая реальность, в которой мы живем. Стратегия страны и четкая позиция позволяют справляться с такими сложными ситуациями», — отметил он.