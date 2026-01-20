Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о значительном увеличении численности вооруженных сил страны до самого высокого значения за 12 лет — в 184 200 человек, передает ТАСС.

«У нас лучшие результаты по набору персонала с момента приостановки призыва. Кроме того, численность действующих войск достигла рекордного уровня за последние 12 лет», — сказал глава Бундесвера.

Рост числа военнослужащих связывают с усилиями по привлечению новых кадров, а также с повышением привлекательности службы.

По данным Министерства обороны Германии, число добровольцев увеличилось с 10,3 тыс. в 2024 году до 12,2 тыс. в прошлом году, что составляет рост более чем на 18%. Несмотря на положительную динамику, поставленная цель – 15 тыс. добровольцев – пока не достигнута. Ожидается, что к концу этого года количество желающих служить по контракту может вырасти до 20 тыс.

Писториус отметил, что увеличение численности личного состава является признаком высокого уровня доверия к армии со стороны общества. Он выразил уверенность, что Бундесвер продолжит наращивать численность и укреплять свои позиции.