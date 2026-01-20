Президент Болгарии Румен Радев подал заявление об отставке в Конституционный суд страны, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ). О намерении покинуть пост господин Радев сообщил вчера.

Конституция не содержит конкретных сроков, в которые судьи обязаны вынести решение. Опрошенные телеканалом эксперты считают, что существенных задержек в рассмотрении вопроса не будет. По словам специалиста по конституционному праву Пламена Кирова, которые он озвучил в эфире БНТ, вердикт может быть принят в течение двух–трёх дней.

Румен Радев занимает пост президента Болгарии с 22 января 2017 года. Накануне он сообщил о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах. Решение о их проведении было принято после того, как 16 января коалиция «Альянс за права и свободы» вернула главе государства мандат на формирование правительства.