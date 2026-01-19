Президент Болгарии Румен Радев объявил о грядущем уходе в отставку и сообщил о намерении принять участие в досрочных парламентских выборах. С соответствующим заявлением он выступил в обращении к нации.

По словам Радева, досрочные выборы стали неизбежны после того, как политические партии в высшем законодательном органе не смогли предпринять шаги для формирования нового правительства. В сложившейся ситуации он счел необходимым покинуть президентский пост.

«Утром 20 января я подам заявление о своей отставке. Уверен, что вице-президент Илияна Йотова станет мне достойной заменой на президентском посту», — заявил Радев.