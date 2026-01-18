Сотрудники дорожной полиции Абшеронского района задержали в Хырдалане водителя автомобиля марки Chevrolet Cobalt за автохулиганство.

Как сообщили в пресс-службе МВД, Кянан Иманзаде, управлявший транспортным средством с госномером 90-YL-765, грубо нарушил правила дорожного движения, создав реальную угрозу жизни и здоровью других людей.

В ходе расследования также установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством. В его отношении составлен протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях.

Решением суда Кянан Иманзаде арестован в административном порядке на 15 суток.

