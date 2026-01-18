Сумгайытский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) провёл учения на тему «Поисково-спасательная операция по розыску лица, пропавшего в лесном массиве в условиях снежной погоды».

Как сообщили в МЧС, целью учений было совершенствование порядка организации и проведения спасательных работ, включая повышение уровня знаний и навыков спасателей по оказанию помощи пострадавшим, оказавшимся в беспомощном состоянии в горно-лесистой местности при холодной и снежной погоде, а также развитие у командиров спасательных групп эффективных управленческих навыков при чрезвычайных ситуациях.

В ходе учений спасатели условно в снежную и туманную погоду провели поиск пропавшего человека в лесном массиве, определили его местонахождение и с помощью специальных средств и оборудования «спасли» его, обеспечив «эвакуацию» в безопасную зону.

По итогам учений были проанализированы результаты и даны соответствующие указания.