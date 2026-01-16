Реализация «маршрута Трампа» остаётся одной из ведущих политических тем на Южном Кавказе. После переговоров в США главы МИД Армении Арарата Мирзояна логично было бы предположить, что в фокусе внимания будет американское участие в проекте. Тем более что у Вашингтона 70% долевого участия в компании, которая будет управлять TRIPP. Однако в Ереване обсуждают возможную роль Москвы.

Как уже сообщал Minval Politika, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от России решения по части восстановительных работ на железнодорожных участках, ведущих к границам с Азербайджаном и Турцией, что «этот вопрос обсуждался» в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, а вице-премьер Армении говорил об этом с зампредседателя правительства РФ. «Сейчас мы ждём реакции наших российских партнёров», — добавил Пашинян, отвечая на вопрос о сроках восстановления железной дороги. Также Никол Воваевич заверил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) работы должны быть проведены «в ближайшее время», и в Ереване желают, «чтобы это было сделано как можно быстрее». После чего подвёл итог: «Процессы уже идут, о них вы будете информированы, и мы просим наших партнёров из России принять решение по этому вопросу».

Любопытное, что и говорить, заявление. В самом деле, если со стороны Азербайджана работы по запуску TRIPP уже на завершающей стадии, то в Армении к практической реализации даже не приступали. Более того, перед тем как появилась инициатива Трампа, запуск транспортного сообщения между основной частью территории Азербайджана и НАР был особо оговорён в Трёхстороннем заявлении, подписанном в ночь на 10 ноября 2020 г. Но и тогда в Армении никаких практических работ не вели.

Но самое главное — здесь есть весьма деликатное обстоятельство. Несмотря на весь нынешний антироссийский флёр Еревана, реализовать соглашение о транспортном сообщении без России будет очень сложно.

Прежде всего напомним в который уже раз: железные дороги Армении находятся в концессионном управлении «Российских железных дорог». Это решение было принято ещё до Пашиняна, но выкупить ключевой элемент транспортной инфраструктуры Армении у её властей не получается. Более того, нет сообщений, что Ереван хотя бы пытается что-то такое сделать. А это значит, что железнодорожные ветки, которые идут из Армении в Азербайджан и Турцию, принадлежат РФ, а не самой Армении. И без согласия Москвы открыть там транзит не получится.

Строго говоря, железная дорога, которая должна стать основой TRIPP, ещё в советские годы проходила по территории Армении, но была частью Азербайджанской железной дороги. Формально соглашение о концессионном управлении на неё как бы не распространяется. Но когда ещё во времена Сержа Саргсяна оборудование этой железной дороги «свинтили» и продали в качестве чёрного и цветного лома в Иран, это было сделано с согласия и в присутствии российских представителей. Проще говоря, участок железной дороги, который принадлежал Азербайджану и проходил по территории Армении, по-тихому «прихватизировали» вместе с Россией, и теперь, на фоне договорённостей о TRIPP, Москва вполне может заявить свои «права» на него. Особенно с учётом того обстоятельства, что активность США в Армении вряд ли нравится России.

Наконец, напомним в который уже раз: железная дорога между основной территорией Азербайджана и НАР проходит вплотную к границе Армении с Ираном. А эту границу до сих пор охраняют российские пограничники, которые установили здесь режим погранзоны. Да, с невероятной помпой Армения вернула контроль над КПП в аэропорту «Звартноц», вроде бы обсуждается вывод российских пограничников с пока что не работающего КПП «Ахурик» на границе с Турцией, но основная часть границы, за вычетом КПП, по-прежнему под контролем российских «зелёных фуражек».

Удастся ли России «не пущать» американцев на эту дорогу так же, как они не пустили на некоторые участки границы Азербайджана и Армении европейских «любителей биноклей», — пока что вопрос открытый, но полномочия и рычаги у Москвы есть. Так что исполнять «танец с саблями» перед русским медведем Пашинян сможет лишь до определённого предела. А дальше всё равно придётся идти на поклон Москве. Просто потому, что Россия контролирует в Армении слишком многое.

Но есть и другой путь… Вопрос лишь в том, решится ли Ереван сделать выбор.