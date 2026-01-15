Россия допускает ответные действия военно-технического характера на выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, 10 января вступило в силу решение Хельсинки о денонсации Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.

«Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия путем принятия адекватных мер, в том числе в случае необходимости военно-технического характера», — подчеркнула Захарова.