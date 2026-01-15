США приостанавливают выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Азербайджан. Об этом накануне сообщил Госдепартамент США.

Речь идёт не о полном визовом запрете, а только о визах для тех, кто планирует переезд в США и получение грин-карты. Первоначально телеканал сообщил о приостановке «всех виз», однако позже уточнил, что ограничения касаются исключительно иммиграционных категорий.

По данным Fox News, мера связана с ужесточением применения положения public charge — критерия, по которому власти США оценивают, может ли заявитель стать нагрузкой для системы социального обеспечения. Консульским сотрудникам предписано строже проверять финансовое положение, состояние здоровья, возраст и прошлое получение социальных пособий.

Отказы, как ожидается, будут чаще получать пожилые заявители, лица с низким доходом, а также те, кто ранее пользовался государственной социальной поддержкой. При этом правило public charge существовало и ранее, однако теперь его применение заметно ужесточается.

В список стран, по информации телеканала, помимо Азербайджана, входят Россия, Армения, Сомали, Афганистан, Иран, Египет, Бразилия и Таиланд. Официального перечня стран и опубликованных документов Госдепартамента пока нет, как и чётких критериев отбора.

Важно отметить, что ограничения не распространяются на неиммиграционные визы — туристические, учебные, рабочие, транзитные, а также на визу талантов O-1. Эти категории, по оценкам экспертов, продолжат оформляться в обычном режиме.

Решение вступит в силу 21 января и будет действовать до дальнейшего уведомления. Эксперты считают меру временной и не исключают, что приостановка продлится не более нескольких недель.