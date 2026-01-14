Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек призвал лишить США права принимать крупные международные спортивные турниры. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США в Венесуэле.

Комментируя ситуацию, Гашек заявил, что подобной реакции со стороны болельщиков недостаточно. По его мнению, страна, в которой, как он выразился, увядает демократия, а насилие и репрессии получают распространение, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры. Он также подчеркнул, что государства, не уважающие международные законы, не должны получать право на проведение крупнейших спортивных соревнований.