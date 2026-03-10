Евросоюз исключил грузинский порт Кулеви из готовящегося 20-го пакета санкций против РФ, так как он не нарушал санкционный режим.

Об этом говорится в письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили.

«Изначально планировалось включить кулевский порт Грузии в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и захода «теневого флота» в порт, — говорится в письме. По словам О’Салливана, «позиция была пересмотрена» после того, как власти Грузии и оператор порта взяли на себя несколько обязательств.