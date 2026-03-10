Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что планы противников Тегерана по быстрой смене власти в стране потерпели неудачу.

По его словам, изначально предполагалось добиться «быстрой и чистой победы» всего за несколько дней.

«Они думали, что за два-три дня смогут добиться смены власти и одержать быструю победу, но у них ничего не получилось. План А провалился. Сейчас они пытаются реализовать другие планы, но и они терпят неудачу», — отметил глава иранского МИД.

Арагчи также заявил, что у противников Ирана нет «реалистичного сценария завершения конфликта».

По его словам, атаки против страны продолжаются без чёткой стратегии. Министр подчеркнул, что после произошедшего переговоры с США больше не рассматриваются.

«У нас очень горький опыт переговоров с американцами. Они обещали, что не собираются нападать на нас. Даже после заявлений о прогрессе в переговорах они всё равно решили атаковать», — заявил он.