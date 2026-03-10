В связи с последними событиями на Ближнем Востоке выполняется очередной вывозной рейс из города Маскат, столицы Омана, в Баку для обеспечения возвращения на родину граждан Азербайджана, остающихся в регионе, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

«Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании AZAL, выполняющий рейс по маршруту Маскат–Баку, приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы. Благодаря этому рейсу планируется обеспечить безопасное возвращение на родину около 200 граждан Азербайджана», — говорится в сообщении.

В настоящее время AZAL, как Национальный авиаперевозчик страны, обеспечивает безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, установленными соответствующими органами.