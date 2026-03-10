Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка нанесет по Ирану удар, который будет в 20 раз мощнее, если Тегеран попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также добавил, что американские силы могут уничтожить ряд «легкодоступных целей» на территории Ирана, после чего восстановление страны станет практически невозможным. Он выразил надежду, что Америке не придется прибегать к таким шагам.

Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и другим странам», которые активно используют Ормузский пролив для транспортировки нефти, и выразил надежду, что этот жест будет должным образом оценен.