Начало американской военной операции против Ирана произвело впечатление на президента России Владимира Путина, заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая на конференции Республиканской партии во Флориде, Трамп отметил, что об операции против Ирана говорилось в ходе телефонного разговора двух лидеров. По словам главы Белого дома, Путин был очень впечатлен тем, что увидел, потому что «никто никогда не видел ничего подобного».

При этом Трамп признал наличие у Ирана мощной, хорошо вооруженной армии, подчеркнув, что верит в превосходство американского вооружения и Вооруженных сил США.