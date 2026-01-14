Азербайджанские страховые компании начали продавать страховые полисы для путешественников, желающих посетить Грузию. Об этом Minval сообщил эксперт в области страхования Эмиль Агабагиров.

Напомним, что с 1 января 2026 года согласно новым правилам, все иностранные граждане, въезжающие в Грузию, обязаны иметь действующий полис медицинского страхования на весь период пребывания в стране — с даты въезда до даты выезда. Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 000 грузинских лари (GEL).

Известно, что страховой полис может быть оформлен как в грузинских, так и в иностранных страховых компаниях. Документ должен быть представлен в электронном или бумажном виде и быть доступен на грузинском или английском языках.

По словам Агабагирова, стоимость страхового полиса меняется в зависимости от количества дней планируемой поездки в Грузию. Застраховать себя можно как на два дня, так и на годовой период. Если заранее не позаботиться о приобретении страховки, иностранца могут просто не впустить в страну.

«На самом деле стоит страховой полис недорого – от 5-6 манатов. Медицинская страховка на неделю обойдется в 12 манатов, в то время как полис покрывает расходы до $15 тыс. Страховка возмещает затраты в случае, если человек, находясь Грузии, заболеет, если понадобится помощь дантиста, либо травматолога. Полис покрывает расходы на операцию и другие медицинские услуги», — пояснил эксперт.

Стоимость страхового полиса символическая. Для сравнения собеседник пояснил, что для стран шенгенской зоны страховой полис также не обойдется в катастрофическую сумму.

Для того, чтобы приобрести полис, не нужно никуда ездить, достаточно лишь обратиться в одну из страховых компаний, чтобы онлайн оформить договор. После клиенту высылается файл с данными полиса, который он должен будет представить по прибытии в Грузию.