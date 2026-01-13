В Баку задержаны несовершеннолетние, которых заставляли совершать кражи их родственники.

Как сообщили в пресс-службе МВД, поступила информация о том, что двое несовершеннолетних подходят к людям и похищают сумки и ценные вещи на центральных улицах Баку. Сотрудники Сабаильского РУП приняли меры и задержали их.

В ходе расследования было установлено, что несовершеннолетние были вовлечены в противоправные действия своими ближайшими родственниками.

Полиция задержала 23-летнего Икрама Букавазина и 35-летнего Малика Бедирова, заставлявших несовершеннолетних совершать кражи. По решению суда они арестованы.

По факту возбуждено уголовное дело.