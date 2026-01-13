В ночь на 13 января российские войска атаковали несколько регионов Украины, а украинские беспилотники нанесли удар по Ростовской области РФ.

В пригороде Харькова российская армия нанесла массированный удар по территории почтового терминала. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения. В самом городе, как сообщил мэр Игорь Терехов, беспилотник попал на территорию детского санатория в Шевченковском районе — обошлось без пострадавших. Прокуратура уточняет, что удары по Харькову были комбинированными и наносились ракетами и дронами.

Одесса также подверглась двум волнам атак. Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении жилых домов и социальных объектов в центре города, включая больницу, школу и детский сад. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

В свою очередь, украинские дроны атаковали Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил работу ПВО над городом, отметив, что информации о пострадавших нет. В соцсетях сообщается о возможных ударах по предприятиям «Атлант Аэро» и ТАНТК имени Бериева. «Атлант Аэро», по открытым данным, занимается производством компонентов для беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.