Президент США Дональд Трамп изучает дипломатические варианты урегулирования разногласий с Ираном, пишет газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Однако, по их сведениям, американский лидер все еще размышляет над возможностью нанести удар по Ирану, в том числе по объектам «Басидж» — военизированного ополчения в составе Корпуса стражей исламской революции. По расчетам американских властей, удар должен «передать послание» о недовольстве Вашингтона ситуацией с протестами, целью атаки не будет смена власти в исламской республике.