Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины продолжается уже 1418 дней — ровно столько же длилась война нацистской Германии против СССР.

В вечернем обращении 11 января он отметил, что Украина остаётся максимально конструктивной и быстрой в переговорах с США и уже планирует график дальнейших встреч. При этом, по его словам, именно Россия затягивает процесс, доведя войну до исторически мрачного совпадения по срокам.

Зеленский заявил, что Россия «повторила фашизм и издевательства над людьми», а также развязала войну с применением дронов и баллистических ракет против энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что российские войска до сих пор безуспешно пытаются захватить Донбасс и продолжают воевать против одной Украины.

По словам президента, потери российской армии составляют не менее тысячи убитых в сутки, и с декабря эта цифра сохраняется ежедневно. Зеленский назвал происходящее безумием и заявил, что остановить Россию можно только объединёнными усилиями Европы, США и партнёров Украины.