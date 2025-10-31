Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, посетившая Зангилан в составе делегации дипломатического корпуса, высоко оценила темпы и масштаб восстановительных и инфраструктурных работ, реализуемых в регионе.

«Азербайджанское правительство организовало для нас возможность посетить регион. Я впервые выезжаю за пределы Баку и очень волнительно наблюдать здесь прогресс. Для нас это особенно важно, и, конечно, приверженность США этому визиту реальна. Я очень рада видеть достигнутый прогресс», — сказала АПА Эми Карлон.

Американский дипломат также подчеркнула, что реализуемые в Зангилане проекты по строительству новых домов, школ и парков производят сильное впечатление.

«Это действительно впечатляет», — добавила Карлон.