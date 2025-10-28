Азербайджанский футбольный клуб «Туран-Товуз» активировал опцию продления контракта с главным тренером Курбаном Бердыевым.

Соглашение, подписанное летом 2024 года, должно было истечь в конце текущего сезона, напоминает «Азериспорт». Однако руководство клуба решило не дожидаться окончания контракта, активировав опцию и продлив сотрудничество ещё на один сезон.

Таким образом, 73-летний специалист останется у руля команды до конца сезона 2026/27, продолжая развивать клуб и вести его к новым спортивным достижениям.