В Баку и на Абшеронском полуострове 29 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, небольшая морось. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится сильным северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 15-17, днем 20-23 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 70-75%.

В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков, однако к вечеру, начиная с северных и западных районов, местами пройдут дожди, ожидаются грозы. В отдельных местах возможны ливни, град, в горных районах — снег. Местами прогнозируется туман. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.