Турция выступает за скорейшее урегулирование кризиса вокруг Ирана средствами дипломатии.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

«Наша позиция в иранском кризисе является совершенно ясной и четкой. Турция всегда находится на стороне мира, а не войны. Мы стремимся потушить пожар, пока он не разгорелся сильнее, пока огонь не распространился дальше, пока не погибло больше людей и не пролилось больше крови. Мы прилагаем усилия для того, чтобы стороны сняли руки с курка, было достигнуто перемирие и стороны как можно скорее вернулись за стол переговоров, — сказал Эрдоган.