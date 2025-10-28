Американский рэпер и продюсер P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, может получить досрочное освобождение, несмотря на более чем четырехлетний тюремный срок. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

По данным телеканала, предполагаемая дата освобождения музыканта из следственного изолятора в Бруклине — 8 мая 2028 года. В то же время, его адвокаты добиваются перевода Комбса в учреждение с менее строгими условиями содержания. В этом случае артист сможет пройти программу реабилитации от зависимости от запрещенных веществ, успешное завершение которой позволит сократить наказание на один год.

Ожидается, что окончательное решение о возможности досрочного освобождения будет зависеть от хода переговоров и результатов прохождения реабилитационной программы.

Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил его к 50 месяцам тюрьмы за организацию перевозки женщин для занятия проституцией. Прокуроры требовали 11 лет, защита — 14 месяцев.