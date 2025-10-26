Жена американского лидера Дональда Трампа, первая леди Меланья Трамп, выразила обеспокоенность по поводу сноса Восточного крыла Белого дома, который предусмотрен проектом строительства нового бального зала. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников администрации.

«У всех есть своё мнение об этом проекте, даже у первой леди Меланьи Трамп, которая в частном порядке выразила обеспокоенность по поводу сноса Восточного крыла», — отмечается в материале.

Как уточняет издание, Меланья Трамп предупредила своих партнёров, что не имеет отношения к реализации данного проекта и не считает его своим.