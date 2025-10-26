«Российские железные дороги»(РЖД) с коллегами из региона в данный момент решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, которое озвучил в беседе с журналистами вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Азербайджанская сторона подтвердила нам возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана в Армению. То есть в этом смысле у нас есть очень интересные подвижки. Сейчас «Российские железные дороги» вместе со своими коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства, для того чтобы осваивать этот новый логистический маршрут», — сказал Оверчук.

Он добавил, что Россия отмечает прогресс в создании азербайджанского отрезка международного транспортного коридора Север – Юг.

Вице-премьер отметил, что заметные результаты достигнуты на азербайджанском участке, а в Иране ведется выкуп земельных участков под железную дорогу Решт – Астара, развернута опорная геодезическая сеть, проводятся проектно-изыскательские и аэрофотосъемочные работы. «Идет нормальный рабочий процесс по подготовке строительства железной дороги Решт – Астара», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию.