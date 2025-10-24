Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что слова президента России об «ошеломляющем ответе» касались не поставок ракет Tomahawk, а любых попыток ударов по территории страны. Он назвал заявление Владимира Путина «красноречивым и исчерпывающим».

Песков также заявил, что переговоры с Украиной находятся «в затянувшейся паузе» из-за нежелания Киева активизировать диалог.

Комментируя отношения с США, представитель Кремля отметил, что Путин и Дональда Трамп по-прежнему допускают встречу в будущем, но саммит в Будапеште не был сорван, поскольку конкретных договорённостей не существовало. По его словам, лидеры не намерены встречаться «ради самой встречи» — для переговоров необходима предварительная работа дипломатов.