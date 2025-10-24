Река Фицрой, расположенная в австралийском штате Квинсленд, официально одобрена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 как площадка для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает «Австралийская вещательная корпорация».

Соревнования планируется провести в городе Рокгемптон. Однако решение оргкомитета вызвало неоднозначную реакцию в спортивных кругах. Австралийская ассоциация гребцов выразила сомнения в соответствии реки международным стандартам и безопасности спортсменов.

«Да, здесь есть гребной клуб, и наши спортсмены готовились здесь к Олимпиаде-2020. Мы не против соревноваться здесь, но крокодилы могут отпугнуть иностранных спортсменов», — заявила исполнительный директор ассоциации Сара Кук.

Помимо угрозы со стороны дикой природы, специалисты отмечают и технические проблемы маршрута: на участке реки присутствует множество ручьев и ответвлений, что не соответствует международным требованиям для олимпийской трассы.