Азербайджан способен сыграть важную роль в формировании гибких механизмов международного сотрудничества и объединении государств для реагирования на глобальные вызовы. Об этом заявила бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер на пресс-конференции в Баку, посвященной организации Глобального бакинского форума.

По ее словам, Азербайджан способен выступить площадкой для формирования коалиций с участием государств, готовых действовать сообща для урегулирования разгорающихся конфликтов.

В этой связи она обратила внимание на транзитную роль республики: «Вы можете увидеть воздушное пространство над Азербайджаном: огромное количество самолётов пересекают Азербайджан транзитом с Запада на Восток. Это то, на что, как я считаю, нам стоит обратить внимание, и что имеет большое значение».